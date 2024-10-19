Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Pendikspor'un yeni teknik direktörü Sedat Ağçay - Futbol Haberleri

        Pendikspor'un yeni teknik direktörü Sedat Ağçay

        Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pendikspor'da Sedat Ağçay dönemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini duyurdu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a ''hoş geldin'' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Habertürk Anasayfa