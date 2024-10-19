Pendikspor'un yeni teknik direktörü Sedat Ağçay
Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini açıkladı.
Giriş: 19.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:23
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a ''hoş geldin'' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
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