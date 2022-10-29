MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Samsunspor atağında ceza sahasına gönderilen topta Osman Çelik’in sağ ayağı ile yarım volesinde meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti. 13. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Laura’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solunda az farkla auta gitti. 33. dakikada ceza yayının hemen önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Ülgen’in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Burak’ın sağından filelerle buluştu. 0-1 61. dakikada Pendikspor kendi yarı sahasından çıkarken kaptırılan topta araya giren Ahmet Sagat, bekletmeden aradan Laura’nın önüne yuvarladı. Kaleci Burak’ı da çalımlayan Laura meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 0-2

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."