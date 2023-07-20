Pendikspor, Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı
Pendikspor, Al Ittihad Kalba'dan ayrılan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı.
Giriş: 20.07.2023 - 00:08
Pendikspor, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Malili oyuncu Abdoulay Diaby'yi transfer etti. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Ittihad Kalba forması giyen Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı" denildi.
Geçtiğimiz sezon Al Ittihad Kalba'da 27 maça çıkan Diaby, 1 gol atarken, 3 de asist üretti.