Pendikspor, Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı

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Pendikspor, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Malili oyuncu Abdoulay Diaby'yi transfer etti. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Ittihad Kalba forması giyen Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı" denildi.

Geçtiğimiz sezon Al Ittihad Kalba'da 27 maça çıkan Diaby, 1 gol atarken, 3 de asist üretti.