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        Haberler Futbol Pendikspor, Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Pendikspor, Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı

        Pendikspor, Al Ittihad Kalba'dan ayrılan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 00:08
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        Abdoulay Diaby, Pendikspor'da
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        Pendikspor, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Malili oyuncu Abdoulay Diaby'yi transfer etti. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Ittihad Kalba forması giyen Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı" denildi.

        Geçtiğimiz sezon Al Ittihad Kalba'da 27 maça çıkan Diaby, 1 gol atarken, 3 de asist üretti.

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