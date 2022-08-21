TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ikinci haftada Altay'ı konuk etti.

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Mücadelede son dakikalara girilirken Görkem Bitin, Erden Özgenç'in asistini gole çevirdi ve Pendikspor 3 puana uzandı.

Bu sezonki ilk galibiyetini alan İstanbul temsilcisi puanını 4'e yükseltti. Altay ise haftayı puansız kapattı.

Pendikspor gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Altay ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.