Pendik'te Mattia Ahmet Minguzzi Spor Tesisi açıldı

Pendik Belediyesi tarafından yapılan tesisisin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Osman Aşkın Bak, "Bugün kıymetli bir evladımızın hatırasını yaşatmak ve spor kompleksimizin açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bu tesisi açmak sadece spor adına bir iş değil, toplumsal dönüşümle ilgili önemli bir mesaj. Belediyelerimize spor yatırımlarında destek olmaya devam ediyoruz. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi bu tesiste yaşatılacak olsa da evladımızın ismi 85 milyonun gönlüne ilmek ilmek işlendi." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendisini tanıdıkça çok entelektüel, karizmatik, cesur, yetenekli, yakışıklı ve iyi yetiştirilmiş bir genç olduğunu hepimiz fark ettik. Sporun ve sanatın içinden bir genç. Toplumsal olaylara tepkisini gösteren, Filistin için tavrını koyabilen cesur bir genç. Ailelerin çocuklarının yaşam süreci içinde onlarla konuşmaları çok değerli, sevgi bedava. Bu aile sevgi dolu bir yumak oluşturmuş. Böyle muhteşem bir insanı kaybetmek herkesi üzdü, toplumsal bir tepki oluştu. Süreç içerisinde bu acıyı yürekten hepimiz paylaştık. Süreci ilgili makamlarımız takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu meseleyi bizzat takip ettiğini biliyoruz. Çocuklarımıza zaman ayırmalıyız. Onlara zamanımızı ötelememeliyiz. Onlarla konuşmalı, dinlemeliyiz. Bunlar bize çok şey kazandırır."

Türkiye'nin sporda büyük yatırımlar yaptığını dile getiren Bak, şunları kaydetti:

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"Bizim sporu tabana yaymakla ilgili çalışmalarımız buradan geçiyor. Türkiye son 23 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir spor tesisi devrimi yapıyor. Sporda büyük yatırımlar yapılıyor. Sporun mahallelere kadar yayıldığı bir süreç yaşamaktayız. Bizim mücadelemiz spor vasıtasıyla, sporun iyileştirici gücünü, birleştirici gücünü ortaya koymak. Gençlerimizin sosyal yönden gelişmesi açısından çok önemli. Ahmet kardeşimiz ve ailesi bize toplumsal bir konuyu detaylı şekilde incelememiz açısından bir ufuk açtı. Duyarlılığı için Ahmet başkana teşekkür ediyoruz. Bu tesislerin yapılması noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Bu tesiste Ahmet gibi birçok genç sporla buluşacak, kültürel aktiviteler yapacak ve arkadaşlarıyla kaynaşacak. Bu güzel bir yatırım."

Toplumsal duyarlılığın önemine değinen Bak, "Bu açılış bizler için çok kıymetli. Aileye sabırlar diliyoruz, onların mücadelesinde yanlarındayız. Toplumsal duyarlılık önemli. Farkındalık oluşturan kişiliğiyle evladımız gönüllerde yer alacaktır. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine sabır versin. Bu tesis Ahmet kardeşimizin pek çok gence örnek olmasını sağlayacak. Bu tip sorunları toplum olarak beraber çözeceğiz. Bu gençler bizim, hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.