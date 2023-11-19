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        Haberler Gündem Güvenlik Pençe Yıldırım'da mağara ele geçirildi

        Pençe Yıldırım Operasyonu'nda teröristlere ait mağara ele geçirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:42
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        Pençe Yıldırım'da mağara ele geçirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine yönelik faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

        ÇOK SAYIDA ODASI OLAN MAĞARA

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #Milli Savunma Bakanlığı
        #ırakın kuzeyindeki pençe yıldırım operasyonu
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