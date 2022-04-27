Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan Korkmaz'ın (22) cenazesi, Bozhane Camisi'ne getirilerek helallik alındı. Bu sırada Ereğli Limanı'nda bulunan ve Türk bayraklarıyla donatılan gemiler ile tekneler, şehidin tören alanına getirilişi sırasında siren çaldı.

Baba Sinan ve anne Şerife Korkmaz'ı, şehidin yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Korkmaz'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu.

Bir süre askeri personel eşliğinde top arabasında taşınan şehidin naaşı, belediyenin cenaze aracıyla Ömerli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Sinan Güner, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

HATAY'DA DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan'ın (21) cenazesi de Hatay'ın Yayladağı ilçesi mezarlık kompleksinde getirildi.

Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Bekar olduğu belirtilen şehit Kalkan´ının cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede güçlükle ayakta duran abla Birgül Çevik asker selamı ile kardeşini son yolculuğuna uğurlarken, vatandaşlar da tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

KAHRAMANMARA DA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit olan 24 yaşındaki veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı da, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit Canlı'nın naaşı, helallik alınmak üzere Küçüktatlar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Emin, anne Zahide Canlı ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Canlı'nın naaşı, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Küçüktatlar Mahalle Mezarlığı'na getirilerek katafalka konuldu.

Cenaze törenine şehit Canlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Emin Canlı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Fırat Canlı'nın naaşı, Küçüktatlar Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Bu arada, şehidin annesi Zahide Canlı, yetkililere seslenerek, yaşıyorsa oğlunun görev köpeğini görmek istediğini söyledi.

Şehidin anneannesi Sultan Bayer de torununun kanının yerde kalmamasını istedi.