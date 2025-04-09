Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tespit edilen mağaraya ilişkin görüntüler de yer aldı.

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Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirildi.… pic.twitter.com/EPKVEBfjpZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2025