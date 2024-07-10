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        Haberler Dış Yazar Pembe lilyumun anlamı nedir? Pembe lilyum ne anlama gelir, neyi simgeler, ne ifade eder?

        Pembe lilyumun anlamı nedir? Pembe lilyum ne anlama gelir, neyi simgeler, ne ifade eder?

        Günümüzde birçok alanda çiçek anlamları ve karakterleri söz konusudur. Her bir çiçeğin kendine göre içerdiği bir anlam ve verdiği bir mesaj vardır. Bu noktada en çok merak edilen çiçeklerden biri Lilyum olur. Bu çiçeğin bir türü olan Pembe Lilyum ise halk arasındaki anlamıyla birçok kişinin beğenisini toplamıştır. Peki Pembe Lilyum neyi simgeler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:13
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        Pembe lilyumun anlamı nedir?
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        Anonim özdeyişler ve mitolojik kaynaklardan günümüze ulaşan çiçek anlamları, günümüzde birçok alanda ve insan ilişkilerinde araç olarak kullanılır. Bilhassa Osmanlı’da çiçeklerin anlamları ve hikâyeleri üzerine yoğunlaşıldığı bilinenler arasındadır. Bu noktada Pembe Lilyum anlamı sizde merak yaratmış olabilir. İşte söz konusu çiçeğe dair tüm merak ettikleriniz…

        PEMBE LİLYUMUN ANLAMI

        İnternet üzerindeki sorgulamalara bakıldığında “Pembe Lilyum ne anlama gelir?” sorusunun sıkça sorulduğu görülebilir. Zambakgiller ailesinin bir üyesi olan Lilyum, pembe rengiyle şefkat ve sadakati simgeler. Soğanlı bir bitki türü olan Lilyum, bilhassa kız isteme törenlerinde ve gelin masasında tercih edilir. Olağanüstü hoş kokusu ve zarif görüntüsüyle birçok kişinin gönlünü fetheder.

        PEMBE LİLYUM NEYİ İFADE EDER?

        Peki Pembe Lilyum neyi ifade eder? Tıpkı diğer Lilyum türlerinde olduğu gibi Pembe Lilyum da yüksek bir talebe sahiptir. Söz konusu çiçeğin bilhassa bu rengi sayesinde hayatınızın aşkına sevginizi masum bir şekilde ifade edebilirsiniz. Çiçekçilerin satış yaparken sevilen insanların her anını özel ve mutlu kılacağını söylediği Pembe Lilyum, sadakat ve masum sevgi gibi anlamları ifade eder.

        Yumuşak, hoş ve sevimli gibi hisler uyandıran pembe, Lilyum çiçeğinin zarif görüntüsüyle birleştiğinde masum sevgiyi yansıtır. Bu anlamda Pembe Lilyum, sevgililerin yanı sıra arkadaşlara da verilebilecek bir hediyedir. Tebrik, yıldönümü, bebek kutlaması ve doğum günü gibi özel günlerde de kullanılan bir çiçektir. Pembe Lilyum, karşı tarafa verilen özel değeri göstermenin de keyifli bir yöntemidir. Bu çiçek sayesinde karşıdaki insanın sizin için ne kadar değerli olduğunu ifade edebilirsiniz.

        PEMBE LİLYUM ÖZELLİKLERİ

        Latince adı “Lilium” olan bu çiçek, şu özellikleriyle öne çıkar;

        • Gösterişli, büyük ve çan şeklindeki çiçek görünümüyle öne çıkar. Yaprakları çoğunlukla dar ve uzundur. Kenarları ise paralel şekildedir. Çiçek yapısı ve şekli, türüne ve rengine göre değişim gösterebilir.
        • Pembe Lilyum, diğer tüm türlerde olduğu gibi hoş bir kokuya sahiptir.
        • Lilyum çiçeğinin bazı türleri ekstra güzel koku içerir.
        • Söz konusu çiçeğin pembenin yanı sıra sarı, beyaz, turuncu, mor ve kırmızı gibi renkleri de vardır.
        • Soğanlık ve yıllık olan bir bitkiden çiçek açar.
        • Lilyum, güneşi seven bir bitki türüdür. Ancak yine de güneş ışığına doğrudan tutulması tavsiye edilmez.
        • Çiçeğin soğanlarına dikkatli bakım yapıldığında ve yetişme koşulları uygun olduğunda sağlıklı görünen ve gösterişli çiçekleri olur.
        • Lilyum çiçeğinin toprağı besleyici ve iyi drenajlı olarak seçilir.
        • Bahçe süslemelerinin yanı sıra kesme çiçek olarak da raflarda yerini alır.
        • Buketlerde ve çiçek aranjmanlarında kendisine sıkça rastlanır.
        • Lilyum çiçeğinin 110’u aşkın türü vardır.
        • Pembenin yanı sıra en çok tercih edilen türlerin başında beyaz renkli olanı gelir.
        • Rengi fark etmeksizin tüm Lilyum çiçeklerinin görüntüsü asil ve zariftir.
        • Lilyum çiçeğinin kendine özgü bir stili ve havası vardır.
        • Gövdesi 90 cm’ye kadar büyüyebilir.
        • Pembenin yanı sıra en çok koku veren türü beyazdır.

        PEMBE LİLYUM ÇİÇEĞİ HİKAYESİ

        Antik Roma ve Yunan mitolojilerinde Lilyum çiçeğinden çokça söz edildiği görülmüştür. “Tanrıçaların Çiçeği” olarak kabul edilen Lilyum, farklı renkleriyle evleri, davetleri ve iş yerlerini canlandırır. Çiçeğin pembe rengine değil beyaz rengine özel bir hikâye aktarılarak günümüze gelmiştir. Eski Yunan mitolojisiyle ilişkilendirilen bu mitolojik hikâyeye göre;

        Zeus, Hera’nın sütünü bebek Herkül’ün içmesini talep eder. O sırada Zeus’un eşi olan Hera ise eşinin teklifine karşı çıkar. Çünkü Herkül bir başkasının çocuğudur ve annesi Hera değildir. Ancak Zeus, başka bir gün eşi Hera uyurken gizlice Herkül’ün sütünü çocuğuna içirmeye çalışır. Hera tam o anda uyanır ve bunu yapmasına engel olur. O sırada yere dökülen sütler ise bir anda zambaklara dönüşür. Bu çiçek Lilyum’dur.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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