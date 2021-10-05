Rus mutfağının simge yemeklerinden Pelmani mantısının nasıl yapıldığı araştırılıyor. Çeşitli baharatlarla lezzetlendirilen Pelmeni mantısının yapılışını ve püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz...

PELMENİ MANTISI MALZEMELERİ

Harç malzemeleri:

Kıyma (300 GR)

Sıvı yağ (2 YK)

Soğan (1 Büyük boy)

Tuz (1,5 TK)

Karabiber (1 TK)

Hamurunun malzemeleri:

Ilık su (1,5 su bardağı)

Yumurta (2 ADET)

Tuz (2 ÇK)

Un (4,5 Su bardağı)



Yoğurt (İsteğe bağlı)

Sarımsak

Tuz

Üzerine;

Sıvı yağ (1 Çay bardağı)

Kimyon

Kırmızı toz biber

Toz nane

PELMENİ MANTISI YAPILIŞI

Soğanı iyice yıkayıp ince ince doğrayalım. Kara biber, tuz ve yağ ile derin bir kapta karıştıralım.

İç harcımız bir köşede dinlenirken hamuru hazırlayalım. Un, yumurta, su ve tuzu başka bir kapta hamur haline getirelim.

Hamurdan kopardığımız elma büyüklüğündeki parçaları açalım ve bir bardak yardımıyla (Çay bardağı ya da kahve fincanı olur) keselim.

Yuvarlak ince hamurların içine harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatalım.

Kaynar suyun içinde haşlayalım. (15 dakika kadar yeterli)

Suyunu süzüp yoğurdu dökelim. Baharatları yağ ile kızdırıp üzerine ekleyelim.