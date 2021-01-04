Pelkas, beğeni topladı

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, oynadığı futbolla beğeni topladı.

Maç içerisinde hücumda etkili bir görüntü sergileyen ve 2 gol pozisyonunun da içinde bulunan Pelkas, maçta tam süre aldı.

Sarı-lacivertli formayla 10 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan Pelkas, sadece Gaziantep FK maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında kart cezası nedeniyle oynayamayan Pelkas, böylece 2 maç üst üste 90 dakika sahada kalmayı başardı.

SAMATTA SON BÖLÜMDE

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlık yaşayan Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı santrforu, tam 42 gün sonra kadroya dahil olmuş ve takıma dönmüştü.

28 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna girdi.

SADIK GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koyan Sadık Çiftpınar, beğeni topladı.

Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte görevlendirilen savunma oyuncusu, pozisyonunun dışında oynamasına karşın gösterdiği performansla göz doldurdu.