Pelin Öztekin, sosyal paylaşım platformlarında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Verdiği kilolarla adından sık sık söz ettiren Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin kaç kilo verdi?
PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?
Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin 33 yaşında sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.
2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.
2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.
PELİN ÖZTEKİN KAÇ KİLO VERDİ?
2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin 153 kilodan 60 kiloya düşerek toplamda 93 kilo verdi.
PELİN ÖZTEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)
2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)
2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)
2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)
2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)
2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)
2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)
2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)
2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)
2015 – Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Şarkısı (Zeynep) (TV Dizisi)
2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)
2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)
2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)
2020 – Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!