Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni aşkını duyurdu
Giriş: 14.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:11
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin'in, aradığı mutluluğu 4 ay önce Erhan Aksöz'de bulduğu ortaya çıktı.
Pelin Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutluluğunu paylaştı.
Ünlü oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafları; "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım" mesajıyla yayımladı.
Erhan Aksöz'ün kadın giyim mağazası olduğu öğrenildi.
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