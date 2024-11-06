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        Haberler Objektife Takılanlar Pelin Karahan: Çocukları almaya geldim - Magazin haberleri

        Pelin Karahan: Çocukları almaya geldim

        Pelin Karahan, Etiler'deki bir okul çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan; "Bazen ben gelirim, bazen babası. Aramızda ayarlıyoruz. Şimdi eve gidip yemek yapacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 09:02 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:02
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        "Çocukları almaya geldim"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'deki bir okul çıkışında objektiflere yansıdı. Oğulları Ali Demir ve Eyüp Can'ı okuldan almak için okula gelen Karahan; "Bazen ben gelirim, bazen babası. Aramızda ayarlıyoruz. Şimdi eve gidip yemek yapacağım" dedi.

        Pelin Karahan, gazetecilere "Beni nasıl buldunuz?" diye sorup; "Arabanızı görüp, geldik" yanıtını alması üzerine "Bizim bu arabayı ne yapacağız ya? Benden ünlü vallahi, herkes tanıyor" ifadelerini kullanıp güldü.

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        #pelin karahan

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