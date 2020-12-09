Sosyal medya iki gündür edebiyat dünyasındaki tacizcileri konuşuyor. Pelin Buzluk ismi Hasan Ali Toptaş taciz itirafının ardından araştırılıyor. Peki, Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk kitapları neler?

PELİN BUZLUK KİMDİR?

Pelin Buzluk, 1984 yılında Ankara'da doğdu. 38 yaşındaki yazar Pelin Buzluk'un yayımlanmış 3 öykü kitabı var.

Pelin Buzluk, Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’ne girdi. 2008’de lisans eğitimini tamamladı. Öykü ve yazıları 2002’den bu yana Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı.

PELİN BUZLUK KİTAPLARI

Deli Bal, Varlık Yayınları, Öykü (2010)

Kanatları Ölü Açıklığında, Can Yayınları, Öykü (2012)

En Eski Yüz, İletişim Yayınları, Öykü (2016)

PELİN BUZLUK ÖDÜLLERİ

2010 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü

2014 Selçuk Baran Öykü Ödülü

2017 Sait Faik Hikâye Armağanı