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        Haberler Magazin Pelin Akil ve Anıl Altan bir araya geldi - Magazin haberleri

        Pelin Akil ve Anıl Altan bir araya geldi

        Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Pelin Akil ile Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina'nın doğum gününde buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 12:41 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:42
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        Kızları için bir araya geldiler
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        Pelin Akil ile Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızları dünyaya geldi.

        Ünlü oyuncular, bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Çift, çıkan ayrılık haberlerini yalanlasa da, son zamanlarda evlerini ayırdıkları ve Pelin Akil'in; "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz" şeklinde kaçamak cevaplar vermesi dedikoduları güçlendirmişti. Akil, boşanma davası sorusuna ise "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.

        Pelin Akil ile Anıl Altan, 6'ıncı yaşlarına giren kızları, Alin ve Lina'nın doğum günü için bir araya geldi.

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        #Anıl Altan
        #pelin akil

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