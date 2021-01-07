İkiz annesi olmak çok zor, beni izleyen ikiz anneleri çok iyi bilir. Çünkü ayırmıyorsun, ayırmadığın için biri kucağındayken bir öptüğünde bırakıp, diğerini de öpüyorsun. Ben buna bu kadar dikkat ederken sen bana bu duyguları hissettirdin ya... Allah büyük gerçekten. Günah almak en büyük günah.

Belki silerim sonra bu videoları ama şu an hissettiklerim bu. O kadın gibi düşünen varsa silsin beni ve kötü bakan, kötü arayan gözlerini bizim aileden uzak tutsun.