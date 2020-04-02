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Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ve Lina ile mutlu bir hayat sürdüren Pelin Akil, Instagram'dan ailesiyle geçirdiği neşeli anlarını paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akil ile Altan, son dönemlerde oldukça popüler olan 'korona' dans videosunu çekerek takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu, paylaşımına "Yapmasak olmazdı. Ayakkabıların altı temizdir" notunu ekledi. Çiftin videosu, kısa sürede 2 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

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