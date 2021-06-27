Pelin'i kızdıran yorum: Bir bitmediniz!

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Anıl Altan, kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile 2016 yılında evlendi. Alin ve Lina adında ikiz bebekleri olan çiftin mutlu evliliği sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Akil, bir takipçisinin, "Bunu kucağından ne zaman indireceksin? Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" mesajını ifşa etti.

İSYAN ETTİ: BİR BİTMEDİNİZ!

Kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan eden Pelin Akil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki Pelin Akil, yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıklamama gerek mi var? Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Birbirimize koşup, sarılıyoruz ama kucak sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Ve bunu yazanlar anneler, inanılmaz... Bakıyorum bazen sayfalarına; tek çocuğu var. 'İki tane çocuğun olunca anlarsın' mı diyeyim? Ne diyeyim? Bir ara da tam tersini söylüyorlardı. 'Lina'ya çok ilgisizsin, hep Alin kucağında' falan diye. Çünkü karakterleri değişiyor. Bir bitmediniz ya gerçekten... O gözle izleyenler, bakanlar... İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Onlar ikisi de benim canım" ifadelerini kullandı.

2. YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, nisan ayında kızları Alin ve Lina'nın 2. yaş gününü kutlamıştı. Evlerinin bahçelerini süsleyen çift, ikiz çocuklarıyla birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Pelin Akil, duygularını, "Bugün harika bi gündü. Canım kocam seni çok seviyorum. Şimdi, öncelikle testlerini yaptırıp, yanımızda olan, miniklerime harika duygular yaşatan güzel ailemize çok teşekkür ederim.

Canım sarı papatyam ve sarı kelebeğim... İyi ki doğdunuz güzel kızlarım. Bugün yanımızda olan ve olmayan ama onun dışında da sizi daha görmeden kalpten seven kocaman bir aileniz var. Şükürler olsun... Sağlıklı ve mutlu olun, ben Allah'tan başka ne isterim? Sizleri çok ama çok seviyorum" sözleriyle ifade etmişti.

"SAĞLIKLA DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

Altan ise, paylaşımında, "Birbirimizden en fazla bu kadar uzak olalım güzel kızlarım... Pelin'im, Alin'im, Lina'm... Sağlıkla, şansla dolu yıllarınız, yıllarımız olsun... İyi ki..." ifadelerini kullanmıştı.