Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil'den 'boşanma' yanıtı - Magazin haberleri

Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil'den 'boşanma' yanıtı - Magazin haberleri

2016'da evlenen ünlü oyuncular Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan çift, boşanacakları yönünde haberleri yalanlamışlardı.

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Ancak çift hakkında çıkan bu söylentiler yenilenerek gündeme geliyor.

Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncu; "Gündemden ne kadar iyi olabilirse, o kadar iyiyiz" dedi.

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Pelin Akil, muhabirlerin boşanma iddialarını hatırlatması üzerine; "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" dedi.Oyuncu; "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna, "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek yine kaçamak bir yanıt verdi.

Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımıyla evden ayrıldığını duyurmuştu. Altan, elindeki oyuncağın fotoğrafını paylaşarak; "Babacığım bunu yanına al. Beni özlediğinde buna sarıl tamam mı?" notunu düşmüştü.