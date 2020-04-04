"SENİ ÇOK ÖZLEDİK"

Babaanneciğimiz sen buradaymışsın gibi doğum gününü kutladık bugün. Sen orda üflerken pastanı, aynı pastadan da biz burada üfledik.

Lina tavşanın mutsuz görünse de kafasına taktığımız şeyden pek memnun değildi, yoksa onun dışında mutlu. Seni çok özledik bir de...

1 hafta arayla hep beraberdik, şimdi aniden bıçak gibi kesilmek zorunda kaldı kavuşmamız. Olsun... Bu günler de geçecek hayırlısıyla.

Sen sağlığına dikkat et, evden çıkma, seneye daha coşkulu, yan yana, can cana kutlayacağız inanıyorum. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Alin ve Lina seni kocaman öpüyor, tabii ki biz de...