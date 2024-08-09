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        Haberler Bilgi Magazin Peker Açıkalın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Peker Açıkalın kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl?

        Peker Açıkalın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Peker Açıkalın kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl?

        Peker Açıkalın son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Basına yansıyan ''Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi'' iddiası sonrası ünlü oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Konu ile ilgili eşinden açıklama geldi. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, geçtiğimiz yıllarda kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü. Peki, Peker Açıkalın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Peker Açıkalın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Peker Açıkalın son durumu hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:08
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        • 1

          Maskeli Beşler serisi ve Avrupa Yakası dizisindeki rolleriyle tanınan Peker Açıkalın sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Peker Açıkalın hastalığı ile ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun son durumunu merak edenler ‘’Peker Açıkalın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili oyuncunun eşi Çiğdem Açıkalın’dan açıklama geldi. Peki Peker Açıkalın kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte, Peker Açıkalın filmleri ve dizileri...

        • 2

          PEKER AÇIKALIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

          Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Ekmek Teknesi, Maskeli Beşler serisi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Peker Açıkalın, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi.

          Uzun süredir ekranlardan uzak olan Açıkalın’ın beyin kanaması geçirdiği iddia edildi.

        • 3

          'KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ' İDDİASI!

          61 yaşındaki oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.

          Basına yansıyan haberlerin ardından oyuncunun eşinden konuyla ilgili açıklama geldi.

        • 4

          EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: İŞTE PEKER AÇIKALIN SON SAĞLIK DURUMU

          Ünlü oyuncunun eşi Çiğdem Açıkalın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

          Peker 4 ay önce ameliyat oldu. Eşim gayet iyi ve sağlıklı. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın.’’

          Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, 2011 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölümden dönmüştü.

        • 5

          PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

          1963 yılında Kars'ta dünyaya gelen Peker Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

          Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile izleyici karşısına çıktı.

          Kariyeri boyunca; Gülşen Abi, Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Ev Hali, Mert ile Gert, Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi birçok dizi projesinde yer alan Peker Açıkalın'ın en bilinen ve akıllarda en çok kalan dizisi ise Avrupa Yakası oldu.

          Dizi projelerinin yanı sıra çok sayıda sinema filminde de rol alan Peker Açıkalın; Kara Kentin Çocukları, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler: Kıbrıs,Türkler Çıldırmış Olmalı, Polis Akademisi Alaturka ve son olarak da Mahsun Kırmızıgül'ün filmi "Vezir Parmağı"nda rol aldı.

          İlk evliliğini 1989 yılında Nilüfer Açıkalın ile yapan Peker Açıkalın'ın bu evliliği 1994 yılında son buldu. Niran Ünsal ile 2000 yılında dünyaya gelen Narin Şeker Açıkalın adından bir kızı vardır.

          2005 yılında Melek Perim Taşkın ile evlenen Açıkalın'ın bu evlilikten de bir çocuğu oldu. Açıkalın, 2007 yılının mayıs ayında Melek Perim Taşkın'dan boşandı.

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