Peker Açıkalın: Anılarımız hep anılarımda

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15 Ekim 2012'de hayata vedan eden Erol Günaydın'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Peker Açıkalın, merhum Türk sinema ve tiyatro sanatçısını ölüm yıl dönümünde andı.

"30 SENE BİRLİKTE GEÇİRDİK"

Peker Açıkalın, Erol Günaydın ile yıllar önce çektirdiği bu karesini sosyal medya hesabından yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: Erol babam, 30 seneyi birlikte geçirdik. Zaman geçse de yanağım hep yanağımda... Anılarımız hep anılarımda.