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        Haberler Bilgi Yaşam Pek çok kişinin yaşadığı rahatsız edici bir durum olan ayak altı yanması, farklı hastalıkların habercisi olabilir!

        Ayak altı yanması neden olur? Ayak altı yanması tedavi yöntemleri nelerdir?

        Ayak altı yanması, pek çok kişinin yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Bu yanma hissi, ayağınızın tabanında veya topuklarınızda hissedebileceğiniz yanma, karıncalanma veya batma şeklinde kendini gösterebilir. Peki, ayak altı yanmasının nedenleri nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:30
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        Ayak altı yanması neyin habercisi olabilir?
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        Farkında olunmayan ciddi rahatsızlıklardan biri de ayak altı yanmasıdır. Hareketsiz bir şekilde dururken veya aktif bir durumda, günün her anında oluşabilen ayak altı yanması, aynı zamanda farklı hastalıkların da nedeni olabilir.

        AYAK ALTI YANMASI NEDİR?

        Ayak altı yanması, ayağın tabanındaki cilde yönelik oluşan bir rahatsızlıktır. Bu yanma hissi, genellikle ayağın ön kısmında veya topuk bölgesinde hissedilir. Bazen bu yanma, karıncalanma veya batma şeklinde de kendini gösterebilir. Ayak altı yanmasının nedenleri çeşitli olabilir ve bu durumun altında yatan sağlık sorunları bulunabilir.

        AYAK ALTI YANMASI NEDENLERİ NELERDİR?

        1. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

        Böbreklerin düzgün bir şekilde çalışmaması kanda toksinlerin birikmesine neden olur. Böyle bir durumda ayak altı yanması semptomuyla birlikte çeşitli sağlık sorunları görülebilir. Buna ek olarak diyaliz de beslenme yetersizliğine yol açarak ayak altı yanmasına neden olabilir.

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        2. TARSAL TÜNEL SENDROMU

        El bileklerinde görülen karpal tünel sendromuna benzer olan tarsal tünel sendromu ayak bileklerinden ayağa uzanan sinirin şişme veya yaralanma gibi bir durum nedeniyle sıkışmasıdır. Tarsal tünel sendromu ayakta keskin bir ağrıya yol açabilir.Bunların dışında yanlış ayakkabı seçimi de ayakta yanmanın nedenlerinden biridir. Dar çorap ve ayakkabılar çıkarıldıktan sonra dahi kişinin rahatsız hissetmesine sebep olabilir.

        3. SİNİR HASARI (NÖROPATİ)

        Uzun süreli diyabet veya alkol kullanımı, sinir hasarına (nöropati) yol açabilir. Bu durum, ayak altı yanmasına neden olabilir.

        4. MANTAR ENFEKSİYONLARI

        Ayak mantarı, ayak altı yanmasının en yaygın nedenidir. Özellikle sıcak ve nemli ortamlarda, ayak mantarı hızlı bir şekilde yayılabilir.

        5. VİTAMİN EKSİKLİĞİ

        Vitamin eksikliği, özellikle B vitaminleri, ayak altı yanmasına neden olur. Bu vitaminlerin eksikliği sinir sağlığını etkiler ve ayakta yanma hissine sebep olur.

        6. AYAKKABI SEÇİMİ VE AYAK HİJYENİ

        Uygun olmayan ayakkabılar giymek, ayak altında baskıya ve sürtünmeye neden olur. Bu da ayak altı yanmasına yol açar. Ayrıca, ayak hijyenine önem vermemek de mantar enfeksiyonlarını ve yanma hissini artırır. Bu nedenlerden biri veya birkaçı, kişide ayak altı yanmasına neden olur. Eğer bu semptomlar sürekli tekrar ediyorsa bir doktora danışmak önemlidir.

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        AYAK ALTI YANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Ayak altı yanmasında görülen en yaygın semptomlar şunlardır:

        - Ayak altında genellikle geceleri daha şiddetli hâle gelen yanma hissi

        - Ayaklarda ya da bacaklarda uyuşma

        - Ayaklarda karıncalanma veya batma hissi

        - Ayaklarda ağırlık hissi

        - Keskin bir ağrı

        - Ciltte kızarıklık ya da aşırı sıcaklık

        AYAK ALTI YANMASI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

        Ayak altı yanması pek çok farklı nedenle görülebildiğinden dolayı teşhis ve tedavi için öncelikle semptomlar ile hastanın tıbbi geçmişi dinlenir. Doğru bir tedavi uygulanabilmesi için teşhisin doğru koyulması son derece önemlidir. Semptomların dinlenmesinden sonra fiziksel bir muayene yapılır. Enfeksiyon, ayaklar ve bacaklarda yapısal bir bozukluk ya da reflekslerde sorun olup olmadığı fiziksel muayene ile anlaşılır. Daha sonra ise kan veya idrar tahlilleri yapılabilir, omurga muayene edilebilir ya da sinirler incelenebilir.

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        AYAK ALTI YANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

        Ayak altı yanmasında uygulanacak tedavi, semptomların altında yatan nedene bağlı olarak belirlenir. Diyabetik nöropatisi olan bir hasta için öncelikle diyabet tedavisi uygulanır. Eğer halihazırda görülen bir tedaviden dolayı ayak altı yanması ortaya çıktıysa tedavi yönteminde değişiklik yapılabilir. Gıda takviyeleri, ağrı kesiciler ve mantar önleyici ilaçlar doktor tarafından reçete edilebilir.

        İlaç tedavisinin yanı sıra fizik tedavi, egzersiz veya diyette değişiklikler de yapılabilir. Yürümede zorluk gibi bir durumda ortez cihazı veya ayak pedleri de kullanılabilir. İlaçlara veya diğer tedavi yöntemlerine cevap vermeyen bir ayak altı yanması söz konusu ise ortopedik cerrahi gerekli olabilir.

        AYAK ALTI YANMASI HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR?

        Ayak altı yanmasının belirli bir hastalığın belirtisi olup olmadığını anlamak için altta yatan olası nedenlerin incelenmesi gerekir.

        Ayak altı yanmasının yaygın olarak neden olduğu bazı hastalıklar şunlardır:

        - Nöropati

        - Mantar enfeksiyonu

        - Diyabet

        - Tiroit hastalıkları

        - Damar problemleri

        - Tarsal Tünel Sendromu

        - Romatizmal hastalıklar

        Ayak altı yanmasının nedenleri arasında bu hastalıkların yanı sıra; vitamin eksiklikleri, ayakkabı seçimi, yüksek topuklu ayakkabılar, ayakta uzun süre kalma ve sinir sistemini etkileyen diğer faktörler de yer alır.

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        AYAK ALTI YANMASININ ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

        - Ayak hijyenine dikkat edin: Ayaklarınızı düzenli olarak yıkayın, kurulayın ve arasındaki bölgeleri temiz tutun.

        - Uygun ayakkabı seçin: Ayaklarınıza uygun, rahat ve hava alan ayakkabılar tercih edin.

        - Ayak bakımı yapın: Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin, nasır ve kallus oluşumunu önleyin.

        - Diyabet kontrolü sağlayın: Diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini düzenli kontrol etmeleri ve iyi yönetmeleri önemlidir.

        - Egzersiz ve aktiviteleri dengeleyin: Aşırı yük binmeyecek şekilde, düzenli egzersiz ve aktivite yapın.

        - Kilonuzu kontrol edin: Aşırı kilolar, ayak altı bölgesinde baskı ve irritasyona yol açabileceğinden, kilonuzu sağlıklı bir düzeyde tutun.

        - Stres yönetimi: Stres, vücudun savunma mekanizmalarını baskılayabileceğinden, stres yönetimi teknikleri uygulayın.

        - Doktor kontrollerini ihmal etmeyin: Düzenli sağlık kontrolleri yaptırarak, altta yatan sağlık sorunlarını erken tespit edebilirsiniz.

        UYARI: Herhangi bir belirti görülmesi durumunda ilk olarak uzman bir hekime başvurun.

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