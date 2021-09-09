Pegasus Hava Yolları, bir sosyal medya kullanıcısının yurt içi uçuşlardaki aşı ya da PCR testi zorunluluğu ile ilgili sorusuna verdiği yanıt ile Twitter’da gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcısı, Pegasus’un sitesindeki seyahatlerde uygulanacak aşı ya da PCR testi kuralı ile ilgili duyurusunu alıntılayıp “Ben şimdi yabancı kimlik ile bu uygulamadan muaf mıyım?” diye sordu. Pegasus’un destek hesabı da bu soruya “Uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz” yanıtını verdi.
Pegasus’un bu yanıtı sosyal medyada kısa sürede “trending topic” oldu. #Pegasus etiketiyle yapılan yorumlarda “Yoksa bu virüs yabancılara bulaşmıyor mu” benzeri sorular dikkat çekerken şirketin yanıtı ile ayrımcılığın ortaya çıktığı belirtildi.
Eleştirilerin ardından yine destek hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise “İlgili uygulamanın kararı, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış olup tüm seyahatler için(hava yolu ve diğer ulaşım yolları dahil) aynı kurallar geçerlidir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeyi sizinle paylaşmak isteriz” denildi. Ancak söz konusu genelgede Türk vatandaşı yabancı ülke vatandaşı ayrımının olmadığı görüldü.
Şirketin internet sayfasında ise daha sonra “T.C vatandaşları” ifadesi yerine “tüm misafirlerimiz” ifadesi kullanıldı.
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