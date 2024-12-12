Pegasus'ta ikinci yurt dışı bileti yüzde 70 indirimli! Kampanya bugün sona eriyor
Pegasus Hava Yolları, yurt dışı kampanyasıyla seyahatseverlere indirimli bilet fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, belirli yurt dışı uçuşlarında ikinci yolcu biletini yüzde 70 indirimli olarak alabiliyor. Ancak, şirketin duyurusuna göre Kıbrıs uçuşları bu kampanyaya dahil edilmiyor. İşte, Pegasus'un yüzde 70 indirimli bilet fırsatına dair detaylar…
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Pegasus, yeni yurt dışı bilet kampanyasıyla ikinci yolcuya yüzde 70 indirim fırsatı sağlıyor. Kampanya, belirlenen uçuş hatları için geçerli olup Kıbrıs bu kapsamın dışında tutuluyor. Ayrıca, indirim yalnızca kampanya kapsamındaki hatlarda gerçekleştirilen aktarmalı uçuşlar için uygulanabiliyor. İşte, Pegasus’un avantajlı indirim kampanyasına dair ayrıntılar...
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PEGASUS YÜZDE 70 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya, 11 Aralık 2024 - 12 Aralık 2024 (Türkiye yerel saatine göre 11 Aralık 2024 saat 10:30’dan itibaren 12 Aralık 2024 saat 23:59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen kampanyanın geçerli olduğu uçuş tarihi kapsamında gerçekleştirilecek olan uçuşlarda geçerlidir.
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SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?
İkinci bilete yüzde 70 indirim kampanyasında bilet alanlar, 13 Ocak 2025-30 Mart 2025 (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 13 Ocak 2025 saat 00:01’den itibaren 30 Mart 2025 saat 23:59 tarihine kadar) tarihleri arasında seyahat edebilecek.
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KAMPANYA DAHİLİNDE OLMAYAN UÇUŞLAR
Ankara-Cidde-Ankara
Ankara-Madinah-Ankara
Ankara-Podgorica-Ankara
Antalya-Beyrut-Antalya
Antalya-Moskova-Antalya
Antalya-Petersburg-Antalya
İzmir-Moskova-İzmir
İzmir-Podgorica-İzmir
İstanbul Sabiha Gökçen-Belgrad-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dubai (AE) 00-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-İmam Humeyni-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kazan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Madinah-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Meşhed-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Podgorica-İstanbul Sabiha Gökçen
Bodrum-Riyad-Bodrum
Hatay-Riyad-Hatay
Trabzon-Cidde-Trabzon
Trabzon-Riyad-Trabzon
Roma-Bari-Roma
Roma-Cenevre-Roma
Roma-Katanya-Roma
Roma-Lamezia Terme-Roma
Roma-Napoli-Roma
Roma-Palermo-Roma
Roma-Torino-Roma
Roma-Venedik-Roma
Roma - Bari - Roma
Roma - Cenevre - Roma
Roma - Katanya - Roma
Roma - Lamezia Terme - Roma
Roma - Napoli - Roma
Roma - Palermo - Roma
Roma - Torino - Roma
Roma - Venedik - Roma
İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen
Trabzon - Cidde - Trabzon
Trabzon - Riyad - Trabzon
Bodrum - Riyad - Bodrum
Hatay - Riyad - Hatay