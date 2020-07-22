Pegasus Hava Yolları, WhatsApp Destek hattı kurdu

AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre +90 850 399 17 01 numarasıyla hizmet verecek destek hattı 7/24 ulaşılabilir olacak. Sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı bagaj işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek.

Destek hattında ayrıca hava yolu seyahatiyle ilgili akla gelebilecek soruların ve cevaplarının yer aldığı “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü de bulunuyor.