Pegasus'tan nasıl korunabilirsiniz?

İsrailli teknoloji şirketi NSO tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus, sarsıcı iddialarla dünyanın gündeminde. Üçüncü parti uygulama mağazalarında sık sık kötü amaçlı yazılım türleri gözlemleniyor ve bazen bu yazılımlar resmi uygulama mağazalarında da karşımıza çıkabiliyordu ancak Pegasus'un şimdiye kadar tanımlanmış en gelişmiş casus yazılım olduğunu belirtiliyor.
Casus yazılımı geliştiren NSO Grubu, hükümetler ve kolluk kuvvetleri gibi resmi makamlara devlet düzeyinde casus yazılım satma konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.
WHATSAPP, FACEBOOK, TWITTER… AÇIKLARINI KULLANIYOR
Casus yazılımlar, 3. kişilerin güvenilir uygulamalardan gelen fotoğraflar, dosyalar, mesajlar ve arama kayıtları dahil olmak üzere özel bilgilere erişmesine izin veren bir kötü amaçlı yazılım kategorisi olarak tanımlanıyor.
Pegasus'un hedeflediği uygulamalar ise WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype ve Gmail gibi var olan en güvenli iletişim uygulamalarından bazıları. Bu casus yazılımı kullanan kişiler ayrıca ekran görüntüleri alabilir, fotoğrafları sızdırabilir ve telefonun kamerasına ve mikrofonuna doğrudan erişebilir. Akıllı telefonlarımız sürekli açık olduğundan, saldırılar hedeflenen kişinin tüm yaşamına 7/24 bir pencere açabiliyor.
NASIL GÜVENDE KALIRSINIZ?
Pegasus’un akıllı telefonlara bulaşmak için WhatsApp, iMessage ve FaceTime gibi popüler uygulamalardaki sıfır gün güvenlik açıklarından yararlandığına dikkat çeken Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıları Pegasus casus yazılımına karşı uyararak, nasıl güvende kalınacağını konusunda şu ipuçlarını paylaştı:
1- Uygulamaları yalnızca resmi uygulama mağazalarından telefonunuza indirin. Güvenliği ihlal edilebileceği ihtimali nedeniyle mesajlaşma platformları üzerinden bağlantı olarak gönderilen uygulamaları yüklemekten kaçının.
2- İşletim sistemi güncellemelerini ve güvenlik düzeltme yamalarını her zaman kullanıma sunulur sunulmaz yükleyin. Bir tatil veya iş gezisi için ülkeyi terk etmeyi planlıyorsanız, evinizden ayrılmadan önce cihazınızın tamamen yamalı olduğundan emin olun. Çoğu cep telefonu, özellikle yabancı bir ağda dolaşırken, 4G aracılığıyla büyük güncellemeleri indirmez.
3- Cihazınıza yetkisiz fiziksel erişimi önlemek için PIN veya desen tabanlı bir kilit ekranı ayarlayın.
4- Telefonunuzda hangi uygulamaların cihaz yöneticisi ayrıcalıklarına sahip olduğunu düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse güvenlik seçeneklerinizi tekrar gözden geçirin.
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