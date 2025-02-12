Pegasus'tan yurt içi bilet kampanyası: Biletler 699 TL'den başlıyor! Pegasus kampanyası ne zaman bitiyor?
Pegasus, Mart ayı uçuşlarında geçerli olmak üzere yurt içi bilet kampanyası başlattı. 45 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada birçok ile düzenlenecek uçak seferleri için biletler 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Peki, Pegasus kampanyası ne zaman bitiyor? İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...
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Pegasus iki gün sürecek yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. 11-12 Şubat tarihlerinde alınacak yurt içi biletlerinde fiyatlar 699 TL'den başlıyor. 45 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada, biletler, flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından alınabiliyor. İşte, detaylar...
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PEGASUS YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde geçerli. Kampanyadan yararlanabilmek için 12 Şubat 2024 saat 23.59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.
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PEGASUS KAMPANYASININ SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kampanyadan bilet alan yolcular 1-27 Mart tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirebilecek.
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KAMPANYA HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?
Kampanya; Sivas, Adana, Muğla, Ankara, Trabzon, Gaziantep gibi birçok ili kapsıyor. Detaylar ve uçak seferleri için Pegasus web sitesini ziyaret edebilirsiniz.