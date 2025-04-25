Pedro Malheiro: Hak ettiğimizi düşünüyorum

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavililer finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Pedro Malheiro, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çünkü finale bir adım uzaklıktaydık. Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugünde bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti bu turu çok istemişti. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hafta boyunca hem çalışmamız, hem birlikteliğimiz, hem hafta boyunca bütün takımın odaklanması gerçekten çok iyiydi. Bugünde bunun sonucunu çok iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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"BİZİM İÇİN KUPA ÖNEMLİ BİR HEDEFTİ"

Hedeflerinin kupa olduğunu belirten Pedro Malheiro, "Finalde Galatasaray ile oynayacağız. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Finaller oynanılmaz finaller kazanılır. Bizde bunun izinde yola çıkacağız. Finalleri kazanmak için orada olacağız. Final her zaman finaldir. Orayı çıkıp en iyi mücadelemizi vermeniz gerekir. Bizim sezon boyunca hedefimiz bu olmuştu. Bizim için kupa önemli bir hedefti. Bunu da kazanabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ HEM LİGDE İYİ SONUÇLAR ELDE EDEBİLMEK HEM DE KUPA FİNALİNE ÇIKTIĞIMIZDA BU KUPAYI ALABİLMEK" "Rakibimiz Galatarasay’ı analiz ederek işe başlayacağız" diyen Pedro Malherio, "Ancak daha önce oynayacağımız maçlarda var. 2 gün sonra Alanyaspor ile iç sahada maç oynayacağız. Bu maç bizim için önemli olacak. Çünkü bu maçın dönüşünde ligde önemli bir reaksiyon göstermek istiyoruz. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Galatarasay ile öncelikle oynayacağız. Sonrasında da kupa finali oynayacağız. Lig ve kupa maçı birbirinden ayrı maçlar olacak. Belki aynı rakip olacak ama atmosfer itibarıyla tamamen farklı maçlar olacağını söyleyebilirim. Bizim hedefimiz hem ligde iyi sonuçlar elde edebilmek hem de kupa finaline çıktığımızda bu kupayı alabilmek. Maç maç bakmak istiyoruz. Şuan öncelikli lig maçı oynayacağız. Alanyaspor maçının sonrasında diğer maçlarımızı oynayıp en iyi şekilde hazırlanarak kupa finaline çıkabilmek istiyoruz. Galatarasay ile ilk maçımızı oynadıktan sonra farklı bir havada da kupa finali oynayacağız" ifadelerini kullandı.