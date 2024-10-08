Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni paylaşım - Magazin haberleri

        Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni paylaşım

        'La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni bir paylaşım daha geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü İspanyol oyuncu Alonso, Türkiye'de gerçekleşecek reklam filmi çekimleri için bir süredir İstanbul'da kalıyor.

        • 2

          Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Murat Boz, bir mekanda İtalyan yıldız Alonso ile araya gelip o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

        • 3

          Boz, Pedro Alonso O'choro ile yeniden bir araya gelerek, yeni bir fotoğrafı daha paylaştı. Şarkıcı, İtalyan oyuncuyu etiketleyerek yaptığı o paylaşıma; "Değerli zamanınız için çok teşekkür ederim Pedro" notunu düştü.

        • 4

          İspanyol oyuncuyu, daha önce Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel evlerinde konuk etmişti.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Rusya'da ABD vatandaşı "paralı savaşçıya" hapis
        Rusya'da ABD vatandaşı "paralı savaşçıya" hapis
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Habertürk Anasayfa