Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni paylaşım
'La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni bir paylaşım daha geldi
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Ünlü İspanyol oyuncu Alonso, Türkiye'de gerçekleşecek reklam filmi çekimleri için bir süredir İstanbul'da kalıyor.
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Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Murat Boz, bir mekanda İtalyan yıldız Alonso ile araya gelip o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
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Boz, Pedro Alonso O'choro ile yeniden bir araya gelerek, yeni bir fotoğrafı daha paylaştı. Şarkıcı, İtalyan oyuncuyu etiketleyerek yaptığı o paylaşıma; "Değerli zamanınız için çok teşekkür ederim Pedro" notunu düştü.
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İspanyol oyuncuyu, daha önce Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel evlerinde konuk etmişti.
Fotoğraflar: Instagram