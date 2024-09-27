Pedro Alonso O'choro'nun Türkiye sevgisi
'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Pedro Alonso O'choro, yine İstanbul'a geldi. Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen İspanyol oyuncu, Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; her fırsatta soluğu Türkiye'de alan Pedro Alonso O'choro, bir kez daha İstanbul'a geldi.
İspanyol oyuncu, bu kez İstanbul'da yapımcı Erkan Şen’in misafiri oldu.
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Pedro Alonso O'choro ile Erkan Şen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
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"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"
Yaklaşık bir haftadır İstanbul'da olan Pedro Alonso O'choro, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.
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"KADINLARI SEVİYORUM"
53 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin "Türk kadınlarını nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine "Kadınları seviyorum" yanıtını verdi.