Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden pedagojik formasyon sertifikası almak isteyen adaylar için süreç başladı. Ön başvurular sonrasında değerlendirme aşamasına geçilecek ve kesin kayıt hakkı elde eden adaylar belli olacak. İşte süreçle ilgili tüm detaylar…

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön Başvuru: Ön kayıt başvuruları 11.10.2021 (Pazartesi) tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 12.10.2021 (Salı) tarihinde saat 23.59’a kadar çevrimiçi olarak https://pedagoji.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ön kayıt başvurularını sadece Üniversitemiz ve diğer Üniversitelerin ekli tablodaki bölümlerinden mezun adaylar yapacaktır. Tek bir öğretmenlik alanından başvuru yapılmak zorundadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme ve yerleştirme: Değerlendirmeler ön kayıtta çevrimiçi olarak beyan edilen bilgilere dayalı yapılacağından, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar beyan ettikleri bilgileri ibraz etmek zorundadırlar. Ön kayıt başvurularının değerlendirilmesi, 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Belirlediği Usul ve Esaslar ile Anadolu Üniversitesi Senatosunun belirlediği ölçütler ve kontenjanlar dâhilinde yapılacaktır.

Değerlendirmede 4’lük not sistemi dikkate alınacaktır. Bir transkripte 4’lük ve 100’lük not sistemi yer alıyorsa sadece 4’lük sistem dikkate alınacaktır. Anadolu Üniversitesi tarafından not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır. Yerleştirmeler, başvurusu onaylanan adayların genel akademik not ortalaması temel ölçütüne göre yapılacak, not ortalaması eşitliği durumunda ise üniversite yerleştirme puanı daha yüksek olan adaya göre sıralama yapılacaktır.

2021-2022 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON KESİN KAYIT NE ZAMAN?

Kesin kayıt: Kesin kayıtlar 14.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve saat 23.59’da sona erecektir. Kesin kayıtlar çevrimiçi olarak yapılacak ve belirtilen tarihlerde https://pedagoji.anadolu.edu.tr web sayfasından kayıt linki paylaşılacaktır. Posta, e-posta, faks, kargo vb. yollarla kayıt yapılmayacaktır. Kesin kayıtlar Tablo 2’deki başvuru ve kayıt takvimine uygun olarak yapılacaktır. Kesin kayıt için gereken belgeler sistem üzerinden (lisans mezuniyet belgesi/diploma, transkript belgesi, nüfus cüzdanı bilgileri, fotoğraf) otomatik olarak alınacaktır. Ödemeler kayıt esnasında online yapılacaktır.



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÜCRETİ NE KADAR?

Programa kesin kayıt hakkı kazanan adayların ödeyeceği toplam kayıt ücreti KDV dahil 3970 TL’dir. Kayıt ücreti güz ve bahar dönemleri için iki taksit olarak tahsil edilecektir (I. taksit ücreti: 1985 TL, II. taksit ücreti: 1985 TL. Ödemeler kesit kayıt ve yedek kayıtlar sırasında online olarak verilen banka hesabına ödenebilecektir). Kesin kayıt yaptıran adayların kayıt ücretleri hiçbir biçimde iade edilmeyecektir.

Şehit eş ve çocuklarından kayıt hakkı kazananlardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.