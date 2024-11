Peaky Blinders dans gösterisi Zorlu PSM'de

III. RICHARD // 18-19 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 20.00

Çağdaş tiyatronun dehalarından biri kabul edilen, sahneye koyduğu her eserle izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılandığı gibi tiyatro tarihinde de yeni bir sayfa açan Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, 10 yılın ardından festivale bir başyapıtla dönüyor. Nora Bir Bebek Evi, Hamlet ve Bir Halk Düşmanı yapımlarıyla İstanbullu izleyicileri de derinden etkileyen topluluk bu kez dünya sahnelerini kasıp kavurduğu III. Richard ile festivale konuk oluyor. Alışılmış kuralları yıkmayı ve ezber bozmayı seven Thomas Ostermeier, Shakespeare’in orijinal metnine sadık kalırken III. Richard’ı kötülüğün doğasına derinlemesine dalan bir başyapıt olarak sahneye taşıyor.

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezonunda da izleyicilerini Zorlu PSM touché by N Kolay’da bekliyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 18 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00

Sayısız başarılı yapımla tanınan ünlü oyuncu Sarp Apak, bu defa uzun yıllardır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Bir süredir pişirdiği çok beğenilen setiyle touché by N Kolay’da görkemli bir hırpalanış hikayesiyle tanıştıracak.

SARP APAK STAND UP // 19 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.