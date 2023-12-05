‘Peace Of Mind’ sergisi açıldı

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Sanat ve tasarımın birleştiği bir platform oluşturma vizyonuyla Esin Sözer Kalender ve Yasin Kalender tarafından hayata geçirilen Goba Art & Design, Jülide Zeynep Günce’nin ‘Peace Of Mind’ adlı yeni sergisine ev sahipliği yaptı. Samimi bir davet ile sanatseverler bu özel açılışta buluştu.

Jülide Zeynep Günce

Jülide Günce ‘Peace Of Mind’ sergi davetine İdil Lüleci, Hakan Helvacıoğlu, Pınar Hotiç, Şebnem Buhara, Ayşegül Hotiç, Yelda İpekli, Banu Maga, Haluk Maga, Gülfem Kessler, Yasemin Semercioğlu gibi pek çok sanatsever isim katıldı.

Esin Sözer Kalender ve Yasin Kalender

Jülide Günce davet boyunca sanatseverlere ilhamını Spinoza’nın felsefesinden alan ve ‘aidiyet’ ve ‘yaradılış’ konularına dikkat çeken eserleri hakkında bilgi aktardı.