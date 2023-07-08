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        Pdm.Clara, Arda Güler transferinden sonra paylaşım yaptı

        Madrid'de yaşayan dünyaca ünlü fenomenlerden Pdm.Clara'nın yaptığı paylaşım Arda Güler'e mesaj olarak yorumlandı

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 11:51
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          Ünlü fenomen Pdm.Clara, Arda Güler'i Instagram hesabından takip etmeye başlamış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Sonrasında birbirlerini takipten çıkan ikili yeniden gündeme geldi.

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          Pdm.Clara, aylar önce Real Madrid'e transferiyle Türkiye'yi gururlandıran futbolcu Arda Güler'i Instagram hesabından takip etmeye başlamış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

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          Arda Güler'in bir zamanlar takipleştiği Pdm Clara, Arda Güler'in transferi sonrası Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayıp ''Tekrardan hoş geldin. Seni Uzun zamandır görmedim." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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          Clara'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

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          Güzel fenomenin paylaşımının altına Arda Güler'li yorumlar gönderildi.

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