Pdm.Clara, Arda Güler transferinden sonra paylaşım yaptı
Madrid'de yaşayan dünyaca ünlü fenomenlerden Pdm.Clara'nın yaptığı paylaşım Arda Güler'e mesaj olarak yorumlandı
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Ünlü fenomen Pdm.Clara, Arda Güler'i Instagram hesabından takip etmeye başlamış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Sonrasında birbirlerini takipten çıkan ikili yeniden gündeme geldi.
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Pdm.Clara, aylar önce Real Madrid'e transferiyle Türkiye'yi gururlandıran futbolcu Arda Güler'i Instagram hesabından takip etmeye başlamış ve sosyal medyada gündem olmuştu.
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Arda Güler'in bir zamanlar takipleştiği Pdm Clara, Arda Güler'in transferi sonrası Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayıp ''Tekrardan hoş geldin. Seni Uzun zamandır görmedim." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
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Clara'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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Güzel fenomenin paylaşımının altına Arda Güler'li yorumlar gönderildi.
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