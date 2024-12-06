Pazaryeri gençlik merkezine dönüştürülecek

Bursa'nın Mudanya Belediyesi, "Gençlik Merkezi" projesini hayata geçiriyor.

Halitpaşa Mahallesi'nde kapalı pazaryeri olarak inşa edilen ve kullanışlı olmadığı gerekçesiyle atıl kalan bina, yapılacak dönüşümle birlikte gençlerin sosyalleşeceği ve eğitimler alacağı bir kompleks haline getirilecek.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, proje alanını Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu ile yerinde inceledi. Dalgıç, merkezin gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, zemin ve birinci katın Gençlik Merkezi, en üst katın ise spor merkezi olacağını açıkladı.

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Dalgıç, "Gençlerimiz burada ders çalışabilecek, projeler üretebilecek ve eğitimlere katılabilecek. Bunun yanında, iki basketbol sahası, tenis ve voleybol alanları ile pickleball sahası gibi sportif imkanlardan faydalanacaklar. Mudanya'da gençlerimiz için eksikliği hissedilen her şeyi bu merkezde sunacağız" dedi.

Projeyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Dalgıç, "Bu dönüşümle gençlere bir alan kazandırmayı, aynı zamanda ilçedeki sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mudanya'daki gençler, yeni merkez sayesinde Bursa'ya gitmeye gerek kalmadan, ihtiyaç duydukları sosyal ve sportif imkanlara erişebilecek. Haziran 2025 gibi açmayı planlıyoruz" diye konuştu.