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        Haberler Gündem Güncel Pazarcık'taki saat kulesi 19 aydır 4.17'yi gösteriyor | Son dakika haberleri

        Pazarcık'taki saat kulesi 19 aydır 4.17'yi gösteriyor

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında 4.17'de duran saat kulesi hala deprem saatini gösteriyor. Depremzede Mehmet Yılmaz, "Deprem bir facia idi ve deprem günü saatler 4.17'yi gösterdiğinde bu saatimiz de o saatte durmuştu. Onun için üzüntülüyüz bir hatıra olarak kalıyor, depremi unutmuyoruz ve gelecek nesiller için ibret olarak duruyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:16
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          Pazarcık ilçesindeki saat kulesinin saati, 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu.

        • 2

          Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi.

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          Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu. Saat kulesindeki 4 farklı yöne bakan saatler 19 aydır 4.17'yi gösteriyor.

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          Depremzede Mehmet Yılmaz, "Deprem bir facia idi ve deprem günü saatler 4.17'yi gösterdiğinde bu saatimiz de o saatte durmuştu. Onun için üzüntülüyüz bir hatıra olarak kalıyor depremi unutmuyoruz ve gelecek nesiller için ibret olarak duruyor" dedi.

        • 5
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