Pazarcık'taki saat kulesi 19 aydır 4.17'yi gösteriyor

Depremzede Mehmet Yılmaz, "Deprem bir facia idi ve deprem günü saatler 4.17'yi gösterdiğinde bu saatimiz de o saatte durmuştu. Onun için üzüntülüyüz bir hatıra olarak kalıyor depremi unutmuyoruz ve gelecek nesiller için ibret olarak duruyor" dedi.