Pazarcı akrabaların yer kavgası: 1'i ağır 7 yaralı

İHA

İstanbul'da, pazar esnafı akrabalar arasında çıkan tartışmada 7 kişi pompalı tüfekle vuruldu.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı alanında meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan pazarcı esnafı iki grup arasında yer kavgası çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada aynı gruptan 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri pazarda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgaya karışanların yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

Olay yeri inceleme ekipleri, kavgada kullanılan 1 adet pompalı tüfeği olay yerindeki kamyon kasasında buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polis merkezine götürüldü.