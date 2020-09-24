Tatlının 1920'lerde Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptığı turlar sırasında ya da sonrasında Anna Pavlova'nın onuruna yaratıldığına inanılıyor. Yaratıcısının uyruğu, iki ülke arasında uzun yıllardır bir tartışma kaynağı olmuştur. Peki Pavlova tatlısı nasıl yapılır? İşte Pavlova tatlısı tarifi ve yapılışı...
PAVLOVA TATLISI TARİFİ
Fırını 110 derecede ısıtmaya başlayın.
-Yumurta aklarını dikkatlice sarılarında ayırın ve derin bir çırpma kabına alın.
-Önce düşük sonra orta devirde hafifçe köpürünceye kadar çırpın.
-Köpüren aklara toz şekerin birazın ilave edin ve çırpın, tüm şeker bitip yumurta akları kar gibi oluncaya kadar çırpın.
-Kıvam alan yumurta aklarına pudra şekeri ve nişastayı ilave ederek 15-20 saniye kadar çırpın.
-Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve yumurta akını ortasına 20-22 cm ebatlarında yayın ve spatula ile düzeltin.
-İsteyenler benim gibi krema sıkma torbası kullanarak çanak gibi yapabilir.
-110 derece önceden ısıttığınız fırında kapağını açmadan 1 saat 30 dakika kadar pişirin.
-Fırının kapağı aralık olarak soğumaya bıraktığınız bezeyi kuruması için 1 fırının içinde dinlendirin.
-Krema ve pudra şekerini yoğun bir kıvam alıncaya kadar yüksek devirde çırpın.
-Hazırladığınız bezenin üzerine krema torbasıyla sıkın ya spatula yardımıyla yayın.
-Yıkayıp süzdüğünüz meyvelerle süsleyin ve servis yapın.
PAVLOVA TATLISI MALZEMELERİ
Malzemeler:
Beze taban için;
-6 yumurta akı (orta boy)
-2 su bardağı toz şeker
-3 yemek kaşığı pudra şekeri
-1 tatlı kaşığı mısır nişastası
Kreması için;
-200 ml kutu süt kreması
-6 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için;
-Kiraz, çilek, karadut ya da istenilen meyveler
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