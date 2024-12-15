Paula Abdul'un cinsel taciz suçlamasına milyonlarca dolarlık anlaşma
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Paula Abdul, TV programlarında jüri üyesi olan ünlü yapımcı Nigel Lythgoe'ya karşı açtığı cinsel tacizle davasında 'milyonlarca dolarlık' anlaşmaya vardı
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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Paula Abdul, realite şovda kendisi gibi jüri koltuğunda oturan Nigel Lythgoe'ya karşı cinsel taciz davası açtı.
Paula Abdul, yarışma programlarında jüri üyesi olarak ünlenen 75 yaşındaki yapımcı Lythgoe'nun kendisini asansörde zorla yakalayıp öptüğü, Nigel Lythgoe'nun Los Angeles'taki evindeki kanepede bir iş yemeği sonrasında kendisine saldırdığı şeklinde iddialarda bulundu.
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"KORKTUM, SUSTUM"
Nigel Lythgoe, birden fazla yarışma programında birlikte jüri üyeliği yaptığı 62 yaşındaki Abdul'un iddialarını yalanladı ve 'korkunç bir karalama' olarak nitelendirdi.
İddiaların tarihi 2000'li yıllara dayanıyor, ancak mahkeme belgelerine göre Abdul, televizyon yarışma programlarının en tanınmış yapımcılarından biri aleyhinde konuşma korkusu nedeniyle geçen yıl California'da dava açana kadar sessiz kaldığını söyledi.
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Paula Abdul, ilk cinsel saldırının kendisi ve Nigel Lythgoe'nun 2002'de başlayan American Idol seçmelerini çekerken meydana geldiğini iddia etti. Abdul, Lythgoe'nun bir gün süren çekimlerden sonra otelin asansöründe kendisine elle dokunarak öpmeye çalıştığını iddia etti.
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ANLAŞTILAR
Paula Abdul'un avukatları dün gece bir 'uzlaşma bildirimi' sundu, ancak henüz anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması bekleniyor. Nigel Lythgoe'ya yakın bir kaynak, anlaşmanın 'milyonlarca dolarlık' olduğunu söyledi. Ancak iki taraf da anlaşmanın şartları hakkında açıklama yapmadı.