Hızlı ve Öfkeli serisinin unutulmaz oyuncusu Paul Walker ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

PAUL WALKER KİMDİR?

12 Eylül 1973 tarihinde ABD Kaliforniya'da doğdu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapımı The Fast and the Furious filminde canlandırdığı polis memuru Brian O'Conner rolüyle üne kavuştu.Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı kaza kurbanı oldu.

Ünlü sokak yarışı filmleri “Hızlı ve Öfkeli” serisindeki rolüyle tanınan ABD'li aktör Paul Walker 30 Kasım 2013 tarihinde ABD Los Angeles'ta trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bir arkadaşıyla bağış gecesine katılmak üzere yola çıkan 40 yaşındaki Paul Walker, arkadaşının kullandığı aracın kaza yapması sonucu öldü. Kazada ünlü oyuncunun ismi açıklanmayan arkadaşı da hayatını kaybetti. Kazada otomobilin bir direğe çarptıktan sonra alev aldığı belirtildi.15 yaşında bir kızı olan yıldız oyuncunun, son olarak 6'ncısı çekilen Hızlı ve Öfkeli filminin 7'ncisi için yapımcı firma ile çalışmakta olduğu bildirildi.

Yıl – Ad – Rol

1986 Monster in the Closet ‘Professor' Bennett

1987 Programmed to Kill Jason

1994 Tammy and the T-Rex Michael

1998 Meet the Deedles Phil Deedle

1998 Pleasantville Skip Martin

1999 Varsity Blues Lance Harbor

1999 She's All That Dean Sampson

1999 Brokedown Palace Jason

2000 The Skulls Caleb Mandrake

2001 The Fast and the Furious Brian O'Conner

2001 Joy Ride Lewis Thomas

2002 Life Makes Sense If You're Famous Mikey

2003 Turbo-Charged Prelude Brian O'Conner

2003 2 Fast 2 Furious Brian O'Conner

2003 Timeline Chris Johnston

2004 Noel Mike Riley

2005 Into the Blue Jared

2006 Running Scared Joey Gazelle

2006 Eight Below Jerry Shepard

2006 Flags of Our Fathers Hank Hansen

2007 Stories USA Mikey

2007 The Death and Life of Bobby Z Tim Kearney

2008 The Lazarus Project Ben Garvey

2009 Fast & Furious Brian O'Conner

2010 Takers John Rahway

2011 Fast Five Brian O'Conner

2012 Vehicle 19 TBA

2013 Furious Six Brian O'Conner

paul-walker-olum

PAUL WALKER OTOPSİ RAPORU

Paul Walker’in kaza anına ait görüntüleri seyredenleri derinden sarsarken ünlü oyuncunun kaza anında değil kaza sonrasında öldüğü gerçeği olayı daha travmatik bir boyuta taşıdı. Otopsi raporu, Walker'ın kaza yaptığı an ölmediğini, kaza sonrası alevlerin arasında yanarak hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Genç aktörün yanık travmasıyla öldüğünün belirtildiği raporda ceset üzerinde termal yanık yaralarına dikkat çekiliyor.

Walker'ın aracı kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından da bir ağaca çarpmış ve 1 dakika adeta bir alev topuna dönmüştü.

Araçtan çıkarılan Paul Walker ve Roger Rodas'ın cesetleri feci şekilde yandıkları için tanınmaz haldeydi ve otopsi raporlarının açıklanması ertelenmişti. Hangi cesedin Walker ve Rodas'a ait olduğunun diş kayıtlarına bakılarak tespit edildiği açıklandı.