"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Jordan, "Çok güzel bir duygu. Herkes, 'Mike bu senin muhtemelen alamayacağın tek unvan' şeklinde espri yapardı ama parçası olunan iyi bir kulüp bu." demişti.

33 yaşındaki ünlü oyuncu, bu unvanla en çok ailesindeki kadınların gurur duyacağını belirtmişti.