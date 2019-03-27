Galatasaray'ın unutulmaz basketbolcularında Paul Dawkins hayata gözlerini yumdu. Galatasaray'da forma giydiği dönemde bir çok başarıya imza atan efsane basketbolcu Paul Dawkins ölümünün ardından sevenleri tarafından anılıyor. Peki, Paul Dawkins kimdir, kaç yaşında vefat etti?

PAUL DAWKINS KİMDİR?

Galatasaray'da 1981-1989 yılları arasında sekiz sezon forma giyen Dawkins, 1984-1985 ve 1985-1986 sezonlarında üst üste kazanılan iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Dawkins'in formasını giydiği Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1985 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımdaki sekiz sezonunda 31 sayı ortalamasıyla oynayan Dawkins, 1984 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. 13 numaralı formasıyla akıllarda kalan Dawkins, basketbolda sarı-kırmızılı formayı en uzun süre giyen yabancı oyuncu unvanını da hala taşıyor.

GALATASARAY'DAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Basketbol tarihinin mihenk taşlarından Paul Dawkins'i 61 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Efsane oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.