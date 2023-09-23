Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!

Bursa'da olay, temmuz ayında, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi (41), kullandığı otomobilde, muhasebecisi Halil Kağan Oğuz´un saldırısına uğradı.

"KOLTUĞUNUN ALTINDA SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

"Yaklaşık 10 aydır, Mustafa'nın tüm ticari ve muhasebesini ben takip ediyordum. Bu süre içinde, ortak araba alım ve satım işleri de yaptık. Olay günü onun kullandığı araç ile giderken bir otomobilin satışı konusunda aramızda tartışma çıktı. Bana, `Salak saçma adamlara araba sattık. Neden bana engel olmadın. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Karımdan da boşanıyorum. Çocuğum da öldü. Geç arkaya. Seni yanımda görmek istemiyorum' diyerek çıkışıp hakaret etti. Ben de arka koltuğa geçtim. Buna rağmen küfürlerini sürdürdü. Bir ara, 'seni öldürürüm' diyerek oturduğu koltuğun altına elini uzattı. Orada silah olduğunu düşündüğüm için araçta bulunan bıçağı elime alıp kendisini bıçakladım. Amacım yaralamaktı."