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        Haberler Gündem 3. Sayfa Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş! - Bursa haberleri

        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!

        Bursa'da, patronu 41 yaşındaki Mustafa Ekşi´yi otomobilinde boğazını kesip sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan muhasebeci Halil Kağan Oğuz hakkında `Kasten adam öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Halil Kağan Oğuz'un, patronunu öldürdükten sonra taksiye binip, Mudanya'da yaşayan sevgilisinin evine gittiği, burada bir süre dinlenip, kıyafetlerini değiştirdikten sonra evden ayrılıp parkta yattığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:22
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        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
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        Bursa'da olay, temmuz ayında, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi (41), kullandığı otomobilde, muhasebecisi Halil Kağan Oğuz´un saldırısına uğradı.

        BOĞAZINI KESİP SIRTINDAN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre arka koltukta oturan Oğuz´un boğazını kesip sırtından 2 kez bıçakladığı Mustafa Ekşi, yaşamını yitirdi.

        BİR GÜN SONRA POLİSE TESLİM OLDU

        Cinayet zanlısı Halil Kağan Oğuz.
        Cinayet zanlısı Halil Kağan Oğuz.

        Olayın ardından kaçan Halil Kağan Oğuz, bir gün sonra polise giderek teslim oldu. İfadesinin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Halil Kağan Oğuz hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Öldürülen Mustafa Ekşi, 41 yaşındaydı.
        Öldürülen Mustafa Ekşi, 41 yaşındaydı.

        Güvenlik kameralarının görüntülerinin de kanıt olarak yer aldığı iddianamede, Halil Kağan Oğuz cinayeti, öldürülme korkusu nedeniyle işlediğini belirtti. Oğuz ifadesinde şunları söyledi:

        "KOLTUĞUNUN ALTINDA SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

        "Yaklaşık 10 aydır, Mustafa'nın tüm ticari ve muhasebesini ben takip ediyordum. Bu süre içinde, ortak araba alım ve satım işleri de yaptık. Olay günü onun kullandığı araç ile giderken bir otomobilin satışı konusunda aramızda tartışma çıktı. Bana, `Salak saçma adamlara araba sattık. Neden bana engel olmadın. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Karımdan da boşanıyorum. Çocuğum da öldü. Geç arkaya. Seni yanımda görmek istemiyorum' diyerek çıkışıp hakaret etti. Ben de arka koltuğa geçtim. Buna rağmen küfürlerini sürdürdü. Bir ara, 'seni öldürürüm' diyerek oturduğu koltuğun altına elini uzattı. Orada silah olduğunu düşündüğüm için araçta bulunan bıçağı elime alıp kendisini bıçakladım. Amacım yaralamaktı."

        "SEVGİLİMDE BİR SÜRE DİNLENDİM"

        Savunmasında, cinayeti işledikten sonra bir taksiye binerek, Mudanya'da birlikte yaşadığı B.B. isimli sevgilisinin evine gittiğini, cinayette kullandığı bıçak ile maktule ait cep telefonunu çöpe attığını söyleyen Halil Kağan Oğuz, "Sevgilimin evinde bir süre dinlendim. Daha sonra üzerimdeki kanlı kıyafetleri değiştirdim. Ardından, evden ayrılıp Bursa'ya geldim. Geceyi iki ayrı parkta geçirdim. Sonraki gün polise gidip teslim oldum" dedi.

        Halil Kağan Oğuz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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