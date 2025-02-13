Patronunu öldürdü! Aracını çekiciye yükletip kaçtı

Adana'da olay, Seyhan ilçesinde 6 Şubat saat 19.55 sıralarında meydana geldi.

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İHA'da yer alan habere göre, kentte bar işleten 45 yaşındaki Saltık Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın otoparkında bulunan otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet ile gelen saldırgan 6 el ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucunda Keçebaş, başından ve göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Keçebaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Keçebaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KATİLİ ÇALIŞANI ÇIKTI

50 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, Çukurova İlçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde şüphelinin evine girerken kaskını çıkardığını tespit etti. Yapılan tespit sonucu saldırganın Keçebaş'ın çalışanı olan 34 yaşındaki Mehmet Ali Kartal olduğunu belirledi.

ARACINI ÇEKİCİYE YÜKLETİP KAÇTI

Saldırganın kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için kentteki PTS ve KGYS kameralarını incelemeye devam etti. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girdiği burada aracını bir çekiciye yüklettiği tespit edildi. Kartal'ın çekici üzerindeki otomobilinin arka koltuğunda yatarak İstanbul'a kadar kaçtığı öğrenildi.

Çekici üzerinde İstanbul'a kadar gelen Kartal, Tuzla ilçesinde çekiciden indi. Buradan da kendisini yolun karşısında bekleyen bir otomobile binerek Bağcılar ilçesine kaçtı. Kartal'ın çekiciden inmesi ve kendisini bekleyen araca binmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Adana'dan İstanbul'a giden cinayet dedektifleri, Mehmet Ali Kartal'ı yakalamak için titizlikle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Kartal, İstanbul'un Bağcılar İlçesinde bir evde saklanırken yakalandı. Yakalanan Kartal Adana'ya getirildi.

"BORÇLARINI ÖDEMESİ İÇİN ARADIM KÜFÜR ETTİ"

Emniyette sorguya alınan Mehmet Ali Kartal, "Saltık Buğra Keçebaş beni borçlandırdı. Borçları ödemesi için kendisini aradım. Bana küfür edince, bende gidip öldürdüm. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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