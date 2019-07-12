12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Patriot nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. S-400'lerin ilk bölümünün Türkiye'ye gelmesinin ardından patriot içinde değerlendirilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Planlı üç uçak geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günelrde süreç devame decek" dedi. Akar'ın patriotlarla ilgili açıklamasının ardından patriot sistemi vatandaşları da meraklandırdı. İşte detaylar...
PATRİOT NEDİR?
MIM-104 Patriot (Phased-Array TRacking and Intercept Of Target),ABD Raytheon Company yapımı uçaksavar füzesidir.
PATRİOT ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilmektedir. Körfez Savaşında Irak’ın elindeki Scud füzelerine karşı pek bir etkisi olmamıştır. Track Via Missile (Füze Güdüm Sistemiyle İzleme) Tam güdümlüdür. Mobil ve sâbit rampadan kullanılabilir. Çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radarı mevcuttur. Amerika, Körfez Savaşında, Türkiye, İsrail ve Suudî Arabistan’daki önemli sanayii merkezlerini, limanları ve diğer stratejik yerler dâhil yerleşim merkezlerini korumak için Patriot ve Hawk füze bataryalarını kullanmıştır. Bu savaşta Patriot, Hawk ve E-3 Awacs sistemleri birbirlerini tamamlayarak bölge savunması görevini yerine getirmişlerdir. Esas itibarıyla hava savunmasının sevk ve idâresini yapan Patriot atış ünitesi, diğer ana parçalardan ayrı olarak görev yapmaktadır. Normal olarak sistem bilgi koordinasyon merkezi aracı tarafından kontrol edilen bir taburda birleştirilmiş altı üniteli gruplar hâlinde kullanılmaktadır.
PATRİOT BAŞARI ORANI NEDİR?
Körfez Savaşı’nda Irak’tan gelebilecek olası tehditlere karşı çevresinde bulunan ülkelere yerleştirilen Patriot’lar, özellikle İsrail ve Suudi Arabistan’da etkin olamamışlardır. Irak’tan gelen SCUD ve Al Hussein füzelerini durdurmakta yetersiz kalan Patriot’ların, Suudi Arabistan’da %80, İsrail’de ise %50 oranında başarılı olabildikleri belirtilmiştir. Bu başarı oranlarının Suudi Arabistan ve İsrail hükümetleri tarafından sansürlenmek istediği ve gerçek başarı oranının Suudi Arabistan’da %70, İsrail’de ise %40 olduğu belirtilmiştir.
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