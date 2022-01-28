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Patrick Duffy aradığı aşkı sosyal medyada buldu!

Bir dönemin izlenme rekorları kıran dizilerinden 'Dallas'taki 'Bobby Ewing' rolüyle tanınan aktör Patrick Duffy, sosyal medya üzerinden tanıştığı oyuncu Linda Purl ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini "Covid romantizmi" olarak nitelendiren 72 yaşındaki Duffy, ummadığı bir anda başlayan birlikteliğinin detaylarını anlattı

28.01.2022 - 12:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1978-1991 yılları arasında ekrana gelen 'Dallas' dizisinde 'Bobby Ewing' karakterini canlandıran oyuncu Patrick Duffy (72) ile yine bir dönemin ünlü dizilerinden 'Matlock'ın yanı sıra 'Happy Days' ile adını duyuran Linda Purl (66) ummadıkları bir anda başlayan birlikteliklerini konuk oldukları 'This Morning' programında anlattı.

  • HER ŞEY İNTERNETTE BAŞLADI

    Facebook'tan tanışan Duffy ile Purl, kısa süreli sohbetlerinin ardından özel yazışmalara oradan da internet üzerinden görüntülü görüşmelere uzandığını ifade etti.

  • "COVID ROMANTİZMİ"

    Patrick Duffy "Bu bir Covid romantizmi. Dört ay boyunca aynı odada oturmadık ama birbirimizle her gün konuştuk." dedi. Duffy, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    İki aydan uzun bir süre birbirimize mesaj yazmayı sürdürdük. Her akşam iki ya da üç saat boyunca Zoom üzerinden görüntülü görüştük. Sonra arabama atladım ve tam 23 saat boyunca direksiyon salladım. Sonunda onun evinin kapısındaydım ve bir daha ayrılmadık.

  • "BÖYLE BİR İLİŞKİ PANDEMİ ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞMEZDİ"

    Linda Purl ise böyle bir ilişkinin pandemi öncesinde başlamasının mümkün olmayacağını ifade etti. Purl, "Çünkü pandemi öncesi normal hayatlarımızda, günde iki ya da üç saat boyunca internet üzerinden görüntülü görüşme yapamazdık." dedi.

  • "BEN AŞK ARAMIYORDUM, O BENİ BULDU"

    Linda Purl,  Patrick Duffy ile yaşadığı bu durumu "Dünyadaki en güzel şey." diye tanımladı. Duffy ise "Ben aşkı aramıyordum, o gelip beni buldu." sözleriyle özetledi.

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