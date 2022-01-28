"COVID ROMANTİZMİ"

Patrick Duffy "Bu bir Covid romantizmi. Dört ay boyunca aynı odada oturmadık ama birbirimizle her gün konuştuk." dedi. Duffy, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

İki aydan uzun bir süre birbirimize mesaj yazmayı sürdürdük. Her akşam iki ya da üç saat boyunca Zoom üzerinden görüntülü görüştük. Sonra arabama atladım ve tam 23 saat boyunca direksiyon salladım. Sonunda onun evinin kapısındaydım ve bir daha ayrılmadık.