Patatesli kek olur mu? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet, patatesin yakışmadığı hiçbir yemek çeşidi yok bence. İkramlarınızda, çay saatlerinde misafirlerinize sunacağınız Patatesli Kek tarifini vereceğim sizlere.

Patatesli Kek Malzemeler:

Patatesli Kek Hazırlanışı:

Püf Noktası: