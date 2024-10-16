'Pat Pat Patara' İş Sanat'ta çocuklarla buluşuyor

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İş Sanat geçtiğimiz sezon çocuklar için özel bir yapımı sahnelemeye başladı: Müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, gördüğü ilgi üzerine bu sezon da sahnelenmeye devam edecek. Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’nde geçen oyun, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günleri saat 15.00’teki gösterimleriyle sezonu açıyor.

‘GEÇMİŞİN BİLGİLERİNİ, BULUP ÇIKARIR. ESKİ DEĞERLERİ, GÜNÜMÜZE TAŞIR’

Yekta Kopan’ın Patara’yı ziyaretinin ardından ortaya çıkan oyun fikri, Lerzan Pamir’in hayal gücü ve rejisi ile sahnede sürükleyici bir hikâyeye dönüşüyor. Sürprizlerle dolu bu macerada Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı önderliğinde, gizemli bir bilmecenin cevabını arıyor: “Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır.”

REKLAM Kazı çalışmalarıyla Anadolu’nun geçmişine ışık tutan ve dünya kültür mirasına katkı sağlayan Patara Antik Kenti’ni çocuklarla en doğru şekilde buluşturmak için çalışan ekip, hazırlık sürecinde dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’tan da destek aldı. Kopan, “İş Bankası’nın Patara Antik Kenti kazısına yıllardır verdiği destek, İş Sanat sahnesinin bize verdiği destek ve bu ekibin daha önce de İş Sanat için üretimlerde bulunması bir araya gelince ortaya ‘Pat Pat Patara’ çıktı,” diyor. Yönetmen Lerzan Pamir de geleceğin tiyatro seyircilerini yetiştirmenin önemine vurgu yaparken “İş Sanat’ın oyunlarında çocuklar ve aileleri, hikâyesi, ışığı veya dekoruyla bir tiyatronun tüm unsurlarına ne kadar özenildiğini görüyorlar,” diyor.

Genç izleyicilerin tarihe duydukları merakı eğlenceyle harmanlarken bir yandan da onları ülkemizin zengin kültürel mirasıyla tanıştıran “Pat Pat Patara”da oyuncular sahneyi canlı bir orkestra ile paylaşıyor. Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz, Mehmet Berker Korkmaz’ın rol aldığı oyunun müzikleri Tolga Çebi’ye ait. 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek olan “Pat Pat Patara” 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.